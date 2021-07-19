Кабмин увеличит субсидии для аграриев, занимающихся масличными культурами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство России даст возможность аграриям, которые занимаются масличными культурами, получать дополнительную поддержку из бюджета, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Правительство корректирует правила предоставления субсидий для аграриев, которые занимаются масличными культурами", - сказал премьер-министр. Он напомнил, "что с прошлого года получатели такой господдержки могли частично компенсировать свои затраты на производство". "Сохраняем эти субсидии, даем возможность получить большую сумму, если аграрии будут активнее использовать отечественные семена", - отметил Мишустин. Он пояснил, что речь идет о тех культурах, "которые были внесены в государственный реестр селекционных достижений".

По словам председателя правительства, "новая мера поддержки будет доступна не только сельхозпроизводителям или переработчикам, но и вузам, научным организациям, которые занимаются исследованиями в этой сфере". "Рассчитываем, что внедрение достижений агронауки может помочь увеличить объемы производства, повлиять на качество продукции, а также повысить уровень импортозамещения в области семеноводства, тем более, что спрос на подсолнечник, сою, рапс и продукты их переработки, масла и корма, достаточно высок как на внутреннем рынке, так и за рубежом", - подчеркнул глава кабинета министров.