Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на строительство платформы "Северный полюс"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российское правительство выделит более 1 млрд рублей на достройку арктической платформы "Северный полюс", заводские ходовые испытания которой должны начаться в 2022 году. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в понедельник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство дополнительно выделит свыше 1 млрд рублей на завершение строительства ледостойкой арктической платформы "Северный полюс", - сказал он. - Прошу Росгидромет взять на контроль эту работу. Важно, чтобы в следующем году начались заводские ходовые испытания новой арктической платформы".

Мишустин уточнил, что платформа может находиться как на льду, так и в воде, и самостоятельно передвигаться. "Это совершенно новый подход к проведению долговременных научных исследований на Северном полюсе, ведь пока все полярные станции базируются прямо на льдах, но их толщина за последние два десятилетия существенно уменьшилась и уже давно не позволяет проводить экспедиции длительностью больше года. Кроме того, на этой платформе смогут работать больше людей, чем на традиционных дрейфующих станциях", - добавил глава правительства, обратив внимание на то, что "Северный полюс" даст и дополнительные возможности по размещению необходимого для научных исследований оборудования.

Результаты этой научной работы важны для прогнозирования погоды и понимания глобальных процессов изменения климата, для подготовки и реализации планов развития Арктики, обеспечения работы Северного морского пути, отметил Мишустин.