Компания Honor выбрала сервисы SberCloud для размещения своих IT-систем в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Облачные сервисы компании SberCloud (входит в экосистему "Сбера") будут обеспечивать работу информационных систем российского подразделения компании-производителя потребительской электроники Honor. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба SberCloud.

"Компания Honor, один из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств, перенесла информационные системы российского представительства в облако SberCloud, став ключевым клиентом облачной платформы SberCloud.Advanced. Переход на продукты SberCloud позволит Honor оперативно и гибко масштабировать вычислительную инфраструктуру, размещать данные в надежных и безопасных хранилищах, а также оптимизировать затраты на информационные технологии", - говорится в сообщении компании.

В рамках облачной платформы SberCloud.Advanced производителю устройств будет также доступен ряд сервисов для обработки и анализа больших данных, создания гибридной облачной инфраструктуры и работы с высокопроизводительными базами данных, отмечают в российской компании. Они позволят Honor максимально эффективно управлять системами и бизнес-процессами, в том числе в области предоставления услуг пользователям.

"Мы гордимся тем, что именно облачные сервисы SberCloud были выбраны компанией Honor в качестве своей IТ-платформы. Honor - это не просто хорошо известный и популярный в России и мире бренд. Это компания, которая использует самые передовые технологические решения, как при создании продуктов, так и для управления бизнесом. Я уверен, что облачная платформа SberCloud.Advanced, объединяющая более 50 интегрированных между собой сервисов, станет надежным и эффективным бизнес-инструментом, а также обеспечит надежную и успешную работу и дальнейшее развитие бизнеса Honor в России", - считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Партнерство с Honor

Платформа SberCloud.Advanced насчитывает более 50 IaaS/PaaS ("инфраструктура как услуга"/"платформа как услуга") облачных продуктов, позволяющих бизнесу создавать автомасштабируемые виртуальные серверы, а также сервисы для развертывания, масштабирования и управления приложениями. SberCloud.Advanced имеет аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности. По мнению экспертов, облачная платформа сегодня остается самой зрелой в России с наибольшим выбором интегрированных облачных сервисов.

"Сотрудничество с компанией "Сбер" - это важное для нас партнерство, и мы нацелены расширять его в разных областях, которые в конечном итоге будут влиять и на улучшение пользовательского опыта потребителей. Миграция в облако SberCloud повысила стабильность и надежность работы всех наших сервисов и обеспечила максимальную эффективность интеграции ИТ-процессов при сохранении высочайших стандартов защиты информации и конфиденциальности, что является приоритетом в нашей работе - как при создании внутренней инфраструктуры, так и при разработке пользовательских продуктов, решений и сервисов", - приводит пресс-служба SberCloud слова президента Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Рана.