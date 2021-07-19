На Хайнане за первое полугодие подписали соглашения по ключевым проектам на $13,9 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Три пакета соглашений по 190 крупным проектам было подписано в южной китайской провинции Хайнань за первую половину текущего года. Такие данные публикует местная газета "Хайнань жибао".

Общая сумма инвестиций по соответствующим проектам составила 90 млрд юаней (около $13,9 млрд). Так, в феврале были заключены соглашения по 34 ключевым проектам, шесть из которых с иностранным капиталом. В апреле состоялась церемония подписания соглашений по 106 проектам, включая 22 с зарубежными инвестициями. Соглашения еще по 50 проектам были подписаны в июне.

За период с января по май этого года, согласно официальным данным, было создано 750 новых предприятий с иностранным капиталом. Соответствующий показатель вырос в годовом выражении на 393,42%. Общий же объем фактически использованных иностранных инвестиций за указанный период вырос на 527,54% и составил $798 млн.

С момента публикации 1 июня 2020 года программы строительства свободного торгового порта на Хайнане были подписаны соглашения по 354 проектам с общим объемом инвестиций свыше 156,1 млрд юаней ($24,4 млрд).