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"Академик Черский" уложит 2,6 км второй нитки "Северного потока - 2" в водах Германии

В Nord Stream 2 AG сообщили, что все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит участок второй нитки газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии протяженностью 2,6 км. Об этом сообщили ТАСС в Nord Stream 2 AG.

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"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - сказали в компании.

Согласно извещению мореплавателям ведомства по водному сообщению и судоходству Германии (Wasserstra en und Schifffahrtsamt), разрешение на строительство германской части "Северного потока - 2" действует с 17 июля по 15 августа включительно.

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