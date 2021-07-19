Корпорация МСП предложила не привлекать за нарушения одновременно компанию и сотрудников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) разработала поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предполагают в том числе введение запрета на одновременное привлечение к ответственности компании и ее сотрудников. Об этом говорится в проекте федерального закона, который имеется в распоряжении ТАСС. Документ направлен на рассмотрение министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

"Введение запрета на одновременное привлечение к административной ответственности юридического лица и его должностного лица", - отмечается в документе.

В Корпорации МСП пояснили, что в настоящее время в КоАП РФ (статья 2.1) реализуется принцип, согласно которому назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за это правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за это правонарушение юридическое лицо.

В то же время такой подход, по мнению корпорации, "не всегда учитывает объективную сторону административного правонарушения с точки зрения должной оценки противоправности конкретного деяния юридического лица или его должностного лица (прежде всего в формальных составах административных правонарушений), что на практике приводит к привлечению к административной ответственности невиновных лиц". Например, должностного лица организации, который в силу ограниченности его функционала не мог повлиять на соблюдение организацией обязательных требований, либо юридического лица за отдельное нарушение его работником обязательного требования. В этой связи предлагается предусмотреть возможность "одновременного привлечения к административной ответственности юридического лица и его должностного лица только в случаях, когда для них предусмотрены различные виды наказаний, связанные с характером и содержанием их противоправного деяния".

Помимо этого, Корпорация МСП предложила ввести "право на ошибку" - за первое нарушение, если оно не повлекло причинение вреда, всегда должно назначаться предупреждение и даваться возможность устранить нарушение без штрафа. Также она рекомендовала запрет на мультипликацию штрафов за однородные нарушения - не суммировать штрафы за каждый документ, за каждого работника, за каждую единицу продукции.

Кроме того, корпорация просит дифференцировать размеры штрафа в зависимости от категории малых и средних компаний: микропредприятие должно платить не больше одной четверти максимального размера штрафа, малое предприятие - не больше половины максимального размера штрафа.

Позиция бизнеса

Как сообщил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, предложения Корпорации МСП полностью совпадают с тезисами из его ежегодного доклада президенту РФ, поэтому "с ними можно только солидаризироваться".

По его словам, административная нагрузка продолжает оставаться очень высокой. По данным Росстата, сумма штрафов, наложенных на бизнес, с 2017 по 2019 год выросла почти втрое. Сокращение показателя произошло только в 2020 году в условиях пандемии, указал он.

"Количество статей об административных правонарушениях столь велико, что предприниматели в них просто путаются. Они не понимают, чего от них требуют, часто узнают о требовании только в момент получения штрафа. А сами контрольно-надзорные органы, к сожалению, до сих пор сконцентрированы именно на штрафах, а не на том, чтобы обучать предпринимателей тому, как не допускать нарушений. И как раз если за впервые совершенное административное правонарушение будет можно налагать только предупреждение, это и станет для бизнеса элементом обучения - что допускать такое нарушение больше нельзя, в следующий раз "накажут рублем", - отметил Титов.

Другая проблема: субъекты МСП должны платить такие же штрафы, как и крупный бизнес. "Но если крупная компания большой штраф выдержит, то малая может и обанкротиться. Справедливая градация, на наш взгляд: для средних предприятий максимальный штраф вдвое ниже, чем для крупных компаний, для малых - вдвое ниже, чем для средних, для микробизнеса - вдвое ниже, чем для малых. Альтернативный вариант - штрафы в процентах от выручки предприятия за определенный период (по аналогии со штрафами за антимонопольные нарушения)", - указал бизнес-омбудсмен.

Титов рассказал, что межведомственная рабочая группа на площадке Минюста России готовит новый КоАП, его проект планируется внести в правительство РФ уже этой осенью. "В него заложены некоторые из наших инициатив, в частности запрет на одновременное привлечение к административной ответственности юридического лица и его должностного лица. А вот дифференциации штрафов и предупреждения как безальтернативной санкции там пока нет. Шансы на то, что эти инициативы включат в кодекс, станут тем выше, чем более цельной на этот счет станет позиция всего предпринимательского сообщества", - добавил собеседник агентства.

Согласны с предложениями по сокращению штрафов для бизнеса и политики и в регионах. Так, депутат Думы Томска, заместитель председателя Партии роста Елена Ульянова сказала ТАСС, что, если отменят штрафы для бизнеса за впервые допущенные административные правонарушения, "это будет означать микропереворот в контрольно-надзорной деятельности государства". "Осталось дождаться, когда хорошая идея превратится в благое дело", - добавила она.