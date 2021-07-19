В "Лукойле" оценили вероятность снижения цен на бензин в России до 20 рублей за литр

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому может снизиться только при укреплении национальной валюты. Такое мнение журналистам высказал вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун.

"Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей", - предположил он. При этом Федун отметил, что в России валютный курс "работает только в сторону повышения".

"То же самое, как у нас научились работать со ставками, так сказать базовая ставка, только в повышение, не понимая, что повышение ставки тут же обременяет всех людей, которые взяли ипотеку, заставляя их платить все больше и больше, а эти выплаты на ипотеку гораздо выше, чем все те социальные льготы, которые добавляются. Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных", - заключил Федун.

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 4,7%.

ОПЕК увеличит контроль на рынке нефти

Федун считает, что сжатие рынка нефти вследствие ужесточения климатической политики в мире приведет к тому, что доля стран ОПЕК на глобальном рынке увеличится c сегодняшних примерно 30% до 70-80%.

"В целом, мы не видим никаких ограничений для деятельности нашей компании ни при каком сценарии развития. Даже при радикальном сценарии МЭА, где поставки нефти сократятся на 30%, мы видим, что ОПЕК просто увеличит свою долю в рынке, с сегодняшних примерно 30% до 70-80% рынка будет контролироваться ОПЕК", - считает он.

При этом Федун выразил уверенность в том, что соглашение ОПЕК+, в котором участвуют как страны ОПЕК, так и "не ОПЕК", главным образом Россия, продолжит работать и после 2022 года. "Да, у меня нет никаких сомнений [в том, что продолжит работать после 2022 года], но это, опять-таки, будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти", - сказал он.

По данным ОПЕК, в 2021 года спрос на нефть из стран альяна составит 27,7 млн б/с при глобальном спросе около 100 млн б/с. С учетом стран "не ОПЕК", участвующих в так называемом соглашении ОПЕК+, объем добываемой странами соглашения нефти составляет около 40% всей нефти в мире.

На встрече 18 июля страны ОПЕК+ продлили действие соглашения до конца 2022 года. При этом Саудовская Аравия уже выразила надежду на то, что оно продолжит работать и после 2022 года.

Водородные автомобили

Кроме того, Федун считает, что автомобили, работающие на водороде, являются более перспективными, чем электрокары по причине низкой эффективности аккумуляторов и высокой стоимости их утилизации.

"Моя оценка, что это будут или другие аккумуляторы [для электромобилей], или, скорее всего, это будет все-таки водородный транспорт. <…> В перспективе это гораздо более эффективная система, чем электрическая, поскольку у них все негативы, которые сегодня есть, они сбиваются", - сказал он.

Федун пояснил, что водородной ячейки хватает на 600-800 км пути, а какие-либо выбросы в атмосферу при этом практически отсутствуют.

В то же время вице-президент "Лукойла" выразил сомнения, что число электромобилей в России достигнет 1 млн штук из-за неэффективности аккумуляторов, особенно в холодном климате. "Самая большая проблема, с которой мы столкнемся - это утилизация батарей. Вы помните, что их надо собирать отдельно, потому что кобальт, литий - это щелочные металлы, которые имеют повышенную группу опасности. Если мы говорим об экономике замкнутого цикла, то утилизировать эту батарею стоит в шесть раз дороже, чем сделать новую", - добавил Федун.

Климатический курс ЕС

Федун считает, что ужесточение европейской политики в отношении использования углеродного топлива кардинально изменит рынок нефти и отразится на экспортном потенциале России. Комментируя введение углеродного налога в ЕС, он признал, что пока нефтяники могут вздохнуть спокойно, так как новый налог коснется в основном производителей металлургической продукции и удобрений.

"Но нехорошая новость заключается в том, что через 10 лет европейский энергетический рынок в том виде, в котором он сейчас существует, начнет исчезать. То есть поставленные задачи к 2035 году выйти на нулевые выбросы от автотранспорта, резко сократить выбросы по самолетам и судам приведут к тому, что Европа не будет импортировать то количество нефти, дизельного топлива и бензина, которые в настоящий момент она импортирует", - считает он. По его мнению, "фактически российским компаниям придется искать новые рынки сбыта, понимая, что Европа постепенно начнет сжиматься". По данным Eurostat, в 2019 году Россия поставляла в Европу почти 27% всей потребляемой там нефти. В 2011 году этот показатель составлял 35%.

"Поэтому у России есть примерно 10 лет на перестройку своих экспортных энергетических потоков, которую уже необходимо сделать сейчас", - уверен он. При этом основным рынком, куда придется переориентировать поставки нефти, будет Азия, считает Федун.

"В первую очередь Азия. Сегодня Азия работает в другом направлении. Если Европа сокращает, например, потребление угля, то там наоборот растет. Такие страны, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Малайзия", - рассуждал он. В то же время, Федун напомнил, что Китай, второй по величине крупнейший потребитель нефти в мире, также планирует сократить выбросы СО2. "Зная китайцев, которые очень последовательно занимаются этой программой, мы тоже должны это понимать, потому что где-то 2030 года они, скорее всего, тоже ведут карбоновый налог на поставщиков топлива", - предположил он.

Федун напомнил, что в Европе в 2020 году каждый пятый проданный автомобиль был на гибридном двигателе. "Дальше этот процесс будет расширяться, поскольку очень жесткие стандарты вводятся по выбросам - если не ошибаюсь, 47 грамм на 100 км, это практически запретительная мера, это полтора-два литра расхода всего на 100 км, что невозможно", - отметил он.

Европейская политика по вытеснению углеродного топлива приведет к росту потребления водородного аналога. "Будет создаваться система водородных заправок, Еврокомиссия будет тратить, если я не ошибаюсь, сотни миллиардов евро на такую систему. И в перспективе похоже, что именно водород начнет вытеснять топливо в больших масштабах", - спрогнозировал он.

Планы ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.