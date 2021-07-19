РСПП требует взыскать с "Эха Москвы" 500 тыс. рублей после программы "Суть событий"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП) подал иск о защите чести и достоинства к радиостанции "Эхо Москвы" и требует взыскать с СМИ 500 тыс. рублей компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В упомянутой передаче журналист Сергей Пархоменко раскритиковал главу РСПП Александра Шохина из-за конфликта вокруг разрешения на установку памятного знака на доме, который организация занимает на Котельнической набережной в Москве. По словам Пархоменко, он обратился в РСПП с просьбой об установке таблички, однако понимания не нашел. После этого он обвинил Шохина и Российский союз предпринимателей и промышленников в предвзятости по этому вопросу.

"РСПП требует признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком в программе "Суть событий", опубликованной 9 октября 2020 года, и обязать опровергнуть данные сведения, взыскать моральный вред 500 тыс. рублей", - сообщили в суде.