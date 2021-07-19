{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Песков: решение по делу Калви не сможет глобально повлиять на бизнес-сообщество в России

Главным для РФ являются системные меры по обеспечению инвестиционной привлекательности страны, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Решение суда по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество, главным для РФ являются системные меры по обеспечению инвестиционной привлекательности страны. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс".

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви 2 августа.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Пандемия COVID-19
Токаев поручил проработать вопрос о выпуске "Спутника Лайт" на фармплощадках Казахстана
Читать полностью