Песков: решение по делу Калви не сможет глобально повлиять на бизнес-сообщество в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Решение суда по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество, главным для РФ являются системные меры по обеспечению инвестиционной привлекательности страны. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Вы знаете, что главное - это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс".

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви 2 августа.