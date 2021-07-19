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Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель

Cекретарь генсовета "Единой России" заявил, что необходимо разработать комплекс "системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем"
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, еще раз повторюсь, в торговых сетях", - сказал Турчак в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Как отметил политик, задача по снижению цен состоит из двух частей. "Краткосрочная задача - добиться снижение в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора", - сказал Турчак. По его словам, вторая часть задачи - разработка комплекса "системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем".

Он также заявил, что "Единая Россия" готова оказывать помощь для решения этой задачи сельхозпроизводителям и торговым сетям.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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