Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"[Нужно] чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение [цен на овощи], чтобы это отразилось на ценниках, еще раз повторюсь, в торговых сетях", - сказал Турчак в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Как отметил политик, задача по снижению цен состоит из двух частей. "Краткосрочная задача - добиться снижение в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора", - сказал Турчак. По его словам, вторая часть задачи - разработка комплекса "системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем".

Он также заявил, что "Единая Россия" готова оказывать помощь для решения этой задачи сельхозпроизводителям и торговым сетям.