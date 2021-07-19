Минпромторг потребует снижения цен в магазинах вслед за ценами производителей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в цены в магазинах. Об этом в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали", - сказал он.

Как отметил в ходе совещания глава АКОРТ Игорь Караваев, поступление нового урожая отечественных овощей началось в середине июля с небольшим опозданием, однако торговые сети ожидают падения стоимости закупки овощей. Он напомнил, что цены у поставщиков картофеля и капусты выросли в 1,5 раза относительно июля 2020 года, моркови - в 2,5, свеклы - в четыре раза.

"Сейчас на 14 июля мы можем констатировать следующее снижение относительно июня: по белокочанной капусте - минус 12%, по картофелю - минус 56%, по луку репчатому - минус 11%, по моркови - минус 30%, по свекле - минус 65%. Есть определенные опасения, что удешевление приостановится из-за накопленных у производителей издержек. В настоящее время торговые сети продолжают получать требования от поставщиков об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости. На яйца, после сезонного снижения, мясо птицы, молочные продукты - в среднем на 5-7%", - отметил он.

АКОРТ ожидает, что текущие потребности по картофелю и капусте будут закрыты в полном объеме отечественным урожаем. Цена закупки картофеля находится сейчас на уровне 35 рублей против 27 рублей в аналогичный период прошлого года. При этом розничная цена на полке составляет 39,90 рубля.

"Цена закупки капусты - на уровне 35 рублей против 23 рублей в аналогичный период 2020 года. Свекла - ожидаем, что текущие потребности будут закрыты урожаем на 55%. Дополнительные поставки из Узбекистана и Белоруссии сейчас составляют порядка 40%. Предполагаемый дефицит свеклы - на уровне 5%. Цена закупки - на уровне 75 рублей против 20 рублей в 2020 году. При этом розничная цена на полке - 69,90 рубля, отрицательная торговая наценка. По моркови ожидаем, что потребности будут закрыты на 70%. Поставки из Узбекистана и Белоруссии - порядка 20%. Предполагаемый дефицит - 10%. Цена закупки находится сейчас на уровне 93 рублей против 37 рублей в 2020 году. Цена на полке - 89,90", - сообщил он.

Отказ от тендеров и продовольственная помощь

Глава АКОРТ указал, что одной из мер сдерживания цен Минпромторг видит расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями.

"Торговые сети, члены АКОРТ, в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров. Сокращают долю тендерных закупок. Однако одномоментно отказ от таких закупок едва ли возможен: тендер является рыночным инструментом, в том числе для сдерживания цен, позволяет гибко реагировать на снижение спроса. Полный отказ нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю. Важно не форсировать этот процесс", - подчеркнул глава АКОРТ.

По его словам, крупные торговые сети заинтересованы в стабилизации цен на продовольственном рынке, однако принимают во внимание причины роста отпускных цен, среди которых рост цен на удобрения, электроэнергию, импортные комплектующие для техники, и считают, что товаропроизводителям необходимо оказывать поддержку, необходим комплексный подход.

"Актуальным считаем внедрение внутренней адресной продовольственной помощи для малоимущих граждан, что позволит обеспечить потребителей необходимыми продуктами питания, одновременно стимулировав закупки товаров отечественного производителя", - заключил Караваев.