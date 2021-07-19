Boeing ожидает сертификацию 737 max в России в ближайшие месяцы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Авиаконцерн Boeing ожидает сертификацию самолета 737 max в России в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил гендиректор Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы в России и Китае", - сказал он.

В марте руководитель Росавиации Александр Нерадько сказал журналистам, что вопрос повторной сертификации самолетов Boeing 737 max в России будет актуален после нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Ранее Росавиация сообщала, что точных сроков завершения сертификации самолета в России пока нет.

В октябре 2018 года Boeing 737 max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После того эксплуатация Boeing 737 max была приостановлена. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих лайнеров был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу MCAS.

В октябре 2020 года EASA признало Boeing 737 мax достаточно безопасным. Сейчас эксплуатация самолета разрешена в ряде стран - например, в США, Великобритании, Казахстане.