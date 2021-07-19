Банк "Зенит" получил 2,5 млрд рублей прибыли по РСБУ против убытка годом ранее

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Зенит" за шесть месяцев 2021 года по РСБУ составила 2,5 млрд рублей против убытка годом ранее, следует из сообщения кредитной организации.

"Чистая прибыль банка "Зенит" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2021 года составила 2,5 млрд рублей против убытка 0,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения операционных и комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля", - отмечается в сообщении банка.

Активы банка, согласно отчетности, на 1 июля составили 207 млрд рублей. В первом полугодии банк продолжал наращивать объемы розничного кредитования. Кредитный портфель физических лиц на отчетную дату превысил 51 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 3,5 млрд рублей, или на 7,3 %. Его доля в совокупном кредитном портфеле возросла до 41% против 30% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы банка за отчетный период составили 870 млн рублей, что на 47 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционный доход до вычета резервов увеличился на 22% и составил 7,4 млрд рублей.

"В первом полугодии года мы вышли на стабильный рост прибыльности бизнеса, что говорит об устойчивом развитии банка. Ожидаем, что сохраним положительную динамику по ключевым показателям и обеспечим плановые значения годовой прибыли. Стратегия банка "Зенит" предусматривает органический рост бизнеса за счет наращивания кредитования во всех сегментах и расширения линейки продуктов, развития цифрового сервиса и клиентского опыта", - отметил председатель правления банка Александр Тищенко.

Согласно отчетности, капитал банка с начала года вырос на 2,7% и составил 36,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 20,6% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) - 13% при минимальном нормативном значении 4,5%.