Цена бензина Аи-92 на бирже вновь обновила исторический максимум

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) по итогам торгов в понедельник вырос на 0,7%, до 56,29 тыс. рублей за тонну и обновил исторический максимум, достигнутый 14 июля. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

На прошлой неделе биржевая цена бензина Аи-92 дважды обновляла рекордные значения, после чего перешла к снижению. При этом в ходе торгов в понедельник стоимость этой марки бензина вновь начала расти - на 0,7%, до 56,29 тыс. рублей за тонну. Таким образом, был установлен новый исторический максимум цены бензина Аи-92 на СПбМТСБ. С начала июля его стоимость увеличилась на 2,9%.

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,2%, до 59,18 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,2%, до 50,93 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды за прошлую неделю обновлявшая рекордные значения, снизилась на 2,7%, до 38,51 тыс. рублей за тонну.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин говорил ТАСС, что стабилизации биржевых цен может поспособствовать рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля. Кроме того, Минэнерго и ФАС ведут работу над увеличением на 1 п. п. минимального объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Существуют также и другие инструменты, которые могут быть использованы в случае необходимости, в частности, ограничение экспорта бензина.