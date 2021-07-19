Более 1 млрд рублей направят на Алтае на ремонт школ и детсадов в 2021 году

БАРНАУЛ, 19 июля. Более сотни школ и детсадов отремонтируют в Алтайском крае в 2021 году. На эти цели направят более 1 млрд рублей, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году в Алтайском крае ремонтируют 90 школ, 30 детских садов и четыре учреждения дополнительного образования. Предварительный объем финансирования превышает 1 млрд рублей. В учреждениях меняют оконные блоки на пластиковые стеклопакеты, ремонтируют кровли, системы отопления, фасады, пищеблоки, обеденные и спортивные залы. Также подрядчики выполняют общестроительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных образовательных организациях региона запланирован косметический ремонт, который завершат к началу нового учебного года.

"При планировании ремонтных работ в первую очередь учитывали замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций в прошлому учебном году и при плановых проверках Роспотребнадзора", - подчеркивается в сообщении.

В результате обновленные школы и детсады получат дети в 36 районах и пяти городах региона.

Всего в Алтайском крае работают более 1 тыс. школ, в которых обучаются около 275 тыс. детей.