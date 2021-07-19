Управляющие компании Липецка будут общаться с жителями через онлайн-чаты в мессенджерах

ЛИПЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Представители управляющих компаний многоквартирных домов Липецка будут общаться с жителями через онлайн-чаты в популярных мессенджерах. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам форсайт-сессии, посвященной перспективам развития областного центра на ближайшие годы.

"Одна из команд-участников сессии предложила варианты для налаживания эффективной коммуникации между жителями и управляющими компаниями, в частности, было предложено создавать чаты с УК для каждого дома, а актуальную информацию размещать на платежных документах в виде QR-кодов", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что жители не только должны знать, сколько и за что они платят управляющим компаниям, но и обязательно должны получать обратную связь.

В рамках мероприятия сто человек - общественники, инициативные липчане, сотрудники госорганизаций - разделились на команды и работали над решением актуальных городских вопросов, в число которых вошли экология, реновация, молодежная среда, благоустройство дворов и развитие сферы ЖКХ. Темы были отобраны на основе аналитики обращений граждан на портал "Развиваем Липецкую область вместе!", в Instagram главы региона и мэра Липецка, а также в единую диспетчерскую службу. "Для нас важен открытый диалог и важно мнение каждого, в том числе и тех, кто не совсем доволен нашей работой, мы готовы обсуждать любые вопросы и ждем конструктивных предложений, на следующую форсайт-сессию обязательно пригласим липчан, которые критикуют власть", - заверил Артамонов.

Он назвал формат форсайт-сессий очень правильным и современным. "Здесь мы с вами не только ставим масштабные цели по развитию города, но и сразу же ищем пути решения, особенно важно, что все инициативы исходят от горожан, чье мнение для нас определяющее", - заключил Артамонов.