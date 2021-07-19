Росалкогольрегулирование сможет контролировать парфюмерию с помощью "Честного знака"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование получит доступ к данным системы маркировки товаров "Честный знак", разработанной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). В ближайшее время Минпромторг РФ, Росалкогольрегулирование и сам оператор подпишут специальное соглашение, сообщает в понедельник пресс-служба ЦРПТ.

"Организации будут взаимодействовать в сфере мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)", - пояснили в пресс-службе.

На сегодняшний день, по данным оператора, использование этилового спирта никак не отслеживается, что позволяет недобросовестным предпринимателям закупать этиловый спирт под нужды производства парфюма, но на самом деле производить суррогатный алкоголь или парфюмерные суррогаты двойного назначения.

"За счет обмена данными между "Честным знаком" и ЕГАИС будет осуществляться контроль выпуска парфюмерной продукции, сравнение с объемом закупаемого сырья, выявляться случаи производства нелегальной продукции, что дополнительно ускорит обеление отрасли и повысит долю легальной, качественной и безопасной продукции", - уточнили в ЦРПТ.

Новое соглашение также поможет в развитии пилотного проекта по маркировке пива, который потребует дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС. "Таким образом системы будут обогащать друг друга уникальными данными как о сырье, из которого производится продукция, так и о прослеживании каждой единицы уже готовой промаркированной продукции вплоть до магазина и до покупателя", - добавили в пресс-службе оператора.