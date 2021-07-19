ЦБ оценил фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу в IV квартале в $16,3 млрд

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу в четвертом квартале 2021 года оцениваются в $16,3 млрд, следует из материалов Банка России.

"Согласно данным макроэкономической статистики, в III-IV кварталах 2021 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $9,7 млрд и $20,3 млрд соответственно. Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в III квартале 2021 года могут составить $7,8 млрд (на 15% ниже, чем годом ранее) и в IV квартале 2021 года - $16,3 млрд (на 17% ниже, чем годом ранее)", - отмечает регулятор.

В сентябре значимый объем общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за счет внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались. Существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь ($12 млрд).

Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков составляет в 2021 году: 10% - в июле, 2% - в августе, 58% - в сентябре, 11% - в октябре, 25% - в ноябре и 78% - в декабре.