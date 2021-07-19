Алиев уволил четырех вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил сразу четырех вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Текст распоряжений опубликован на сайте главы государства в понедельник.

"От должностей вице-президентов SOCAR освобождаются Микаил Исмаилов, Бахрам Гусейнов, Тофиг Гахраманов и Давид Мамедов", - говорится в сообщении. При этом причины увольнений не разъясняются.

В январе Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию управления SOCAR, создав для общего руководства ее деятельностью наблюдательный совет. Решение было принято "в целях повышения эффективности" деятельности компании и "совершенствования управления ею с учетом современных стандартов корпоративного управления".

Согласно указу, наблюдательный совет состоит из семи человек, назначаемых на должность и освобождаемых от нее президентом страны. Председателем наблюдательного совета назначен министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

SOCAR занимается разведкой нефтегазовых месторождений на море и на суше в Азербайджане, добычей углеводородов, их переработкой и транспортировкой, продажей на внутреннем и внешнем рынках. В ее состав входят три производственных объединения, нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы, Бакинский завод глубоководных оснований, научно-исследовательские учреждения и ряд других подразделений.