Лукашенко заявил, что Белоруссия спокойно развивается несмотря на санкции Запада

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика его страны продолжает развиваться несмотря на санкции, введенные странами Запада, поскольку основным ее партнером является Россия. Об этом он сказал в понедельник в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда стремилась развивать торгово-экономические отношения с разным странами, но западноевропейское направление не являлось для многих белорусских предприятий единственным или приоритетным. "Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер - это Россия", - цитирует высказывания белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что экономика Белоруссии с начала этого года демонстрирует стабильный рост. "За первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - сказал Александр Лукашенко. "Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока - плюс 3,5% ВВП", - констатировал белорусский лидер.

По его словам, введение Западом санкций не было неожиданным для Минска и меры противодействия им продумывались заранее. "Конечно, санкции - дело неприятное для любой страны, - cказал президент Белоруссии. - Я этого не скрываю". "Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (там полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны), которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому", - пояснил Лукашенко.

Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу с 25 июня. Они включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и "Белаз". Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.