Более 700 рабочих мест создадут для жителей региона резиденты ОЭЗ "Новгородская"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 700 рабочих мест будет создано резидентам первой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская", резидентами которой на 75% являются местные компании. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве инвестиционной политики.

"В настоящее время семь компаний изъявили желание и заключили соглашения о намерениях реализовать свои инвестиционные проекты в создаваемой ОЭЗ, 75% из них - новгородские компании. Резиденты инвестируют в экономику региона около 8 млрд рублей и создадут более 700 рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 11 июля постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ составит 185 гектаров. На ее территории планируется открыть предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Региональные власти займутся ее дальнейшим обустройством, стоимость работ оценена в 1,3 млрд рублей.

"Конкуренция среди регионов в борьбе за привлечение инвесторов на свою территорию как никогда высока. Раньше регионы конкурировали за инвестора за счет предоставления налоговых льгот. Создаваемая ОЭЗ - первая для региона. Это позволит нам играть по общим правилам, даст возможность наравне с другими субъектами РФ привлекать инвесторов и развивать область. Создание ОЭЗ планируется на земельных участках общей площадью 185 га, территориально расположенных в Новгородском районе, граничащим с региональным центром Великим Новгородом", - пояснил собеседник агентства.