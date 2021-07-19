Россия получила право поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские производители получили право на поставки молока и молочной продукции в Мозамбик. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора

"Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Республики Мозамбик согласован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию Мозамбика из России молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, для получения лицензии российским экспортерам необходимо оформить документы на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Республики Мозамбик. Предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Мозамбик, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных товаров в информационной системе "Цербер".