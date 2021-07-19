Власти выделили 4,5 млн рублей для создания первого приюта для животных в Кургане

ТАСС, 19 июля. Власти выделили 4,5 млн рублей на обустройство первого в Кургане приюта для животных. Он сможет одновременно вмещать до 100 питомцев, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города со ссылкой на департамент развития городского хозяйства.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков провел на своей странице в Instagram опрос жителей, предложив выразить свое мнение по поводу необходимости такого приюта в Кургане. Поддержали инициативу 99% проголосовавших. Но объем финансирования и детали проекта не назывались.

"Переданы полномочия, а также субвенции (бюджет Курганской области) в сумме 4,5 млн рублей на обустройство приюта для животных. Приют рассчитан на 100 животных. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на обустройство приюта", - рассказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что после разработки проектно-сметной документации будет объявлен аукцион на обустройство приюта для животных.