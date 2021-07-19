Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках полетов на курорты Египта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росавиация отказала авиакомпаниям в выдаче допусков на осуществление рейсов на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, следует из приказа агентства.

Всего подано более 230 заявок, в том числе от авиакомпаний Azur air, "Россия", "Уральские авиалинии", S7, Nordwind.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

Затем 8 июля президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.