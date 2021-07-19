Путин: РФ приблизилась к лучшему показателю в строительстве жилья за современную историю

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Строительство жилья ведется в России опережающими темпами, страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Само жилищное строительство идет опережающими темпами. И к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - указал он.

Глава государства поручил правительству последовательно увеличивать набранные темпы в строительстве. "Резервы здесь тоже имеются", - заметил Путин.

Развитие значимых для россиян сфер

Путин обратил внимание на то, что все значимые для жителей страны сферы должны развиваться с "мощной позитивной динамикой".

Глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. "И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах", - подчеркнул он.

Президент отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил он. "За ближайшие пять лет - и мы договорились об этом на недавнем съезде партии "Единая Россия" - нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее", - напомнил глава государства.

Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. "В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне", - указал он.

Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он.

"Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования", - резюмировал президент.