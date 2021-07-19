В Google заявили, что ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube находятся в контакте с российскими регулирующими органами, а также по итогам проверки принимают меры относительно опубликованного на видеохостинге контента. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

"Google и YouTube постоянно ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами и делают это в соответствии с тем, как работают с властями по всему миру. Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры", - говорится в комментарии компании.

18 июля Роскомнадзор сообщил о неудалении YouTube порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента.

В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Суд рассмотрел три протокола, сумма назначенных штрафов составляет 6 млн рублей.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать выпуск программы "Постскриптум" на YouTube-канале сенатора Алексея Пушкова.