Путин: сроки "пилотов" с использованием инфраструктурных кредитов переноситься не будут

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переноса сроков исполнения пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов не будет, региональные власти должны выполнить данные людям обещания. Об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы договорились, что в субъектах Федерации уже этим летом пойдет активная работа в рамках пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов", - сказал он, отметив, что к настоящему моменты такие проекты не утверждены. "Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем", - заявил президент. Он подчеркнул, что до конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 трлн рублей.

Глава государства добавил, что для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причем некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения. "Я прошу глав регионов взять этот вопрос на постоянный личный контроль и теснее работать с правительством", - поручил он.

Путин сделал акцент на том, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. По его словам, это прежде всего, бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Именно эти вопросы граждане поднимали в ходе прямой линии. "Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь", - сказал российский лидер.