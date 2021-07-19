МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 среди частных медорганизаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ведомство запросило и проанализировало данные о стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Нарушений ценообразования среди частных медорганизаций не выявлено. Соответствующий доклад направлен в правительство РФ", - сообщили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что сейчас требования по ПЦР-тестированию оптимизированы Роспотребнадзором. В частности, отменена обязанность двукратной сдачи тестов для прибывших из зарубежа, а также обязанность сдачи тестов для вакцинировавшихся и переболевших. По мнению представителей ФАС, это минимум вдвое уменьшит затраты граждан на тестирование, что особенно актуально во время летнего отпускного периода.