"Аэрофлот" сохранил лидирующую позицию узнаваемости бренда в мире по версии Brand Finance

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эксперты международного независимого консалтингового агентства Brand Finance в очередной раз признали авиационный бренд российской авиакомпании "Аэрофлот" самым сильным в мире, сообщает в понедельник пресс-служба авиаперевозчика.

"Признание "Аэрофлота" лидером, ведущим международным агентством - свидетельство устойчивых позиций и потенциала роста российской авиакомпании на глобальном рынке, невзирая на тяжелейший кризис в истории авиации. Наша сила в наших пассажирах и мы признательны им за поддержку", - цитирует пресс-служба слова гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова.

В пресс-службе компании напомнили, что "Аэрофлот" является лидером рейтинга с 2017 года.

Для оценки влиятельности бренда эксперты проанализировали порядка 30 разных факторов, среди которых маркетинговые вложения, положение на внутреннем рынке, размер и средний возраст флота, удовлетворенность персонала, уровень клиентской лояльности, репутация компании, узнаваемость и другое. Авторы рейтинга также отметили, что российский перевозчик смог удержать позиции на рынке и сохранить лояльность пассажиров, несмотря на сокращение объемов воздушных перевозок в мире.

"Аэрофлот в очередной раз признан сильнейшим авиационным брендом в мире. Богатое наследие авиакомпании вместе с постоянным стремлением к инновациям и совершенствованию стратегии будут способствовать удержанию компанией сильных позиций на глобальном авиационном рынке по мере снятия ограничений на международное авиасообщение", - приводит пресс-служба слова директора по оценке брендов Brand Finance Савио Д’Cауза.

Международное агентство Brand Finance - ведущая консалтинговая компания в сфере оценки брендов. Она была основана в 1996 году. Brand Finance занимается анализом проектов в области оценки брендов и нематериальных активов суммарной стоимостью миллиарды долларов. Главный офис агентства расположен в Лондоне.