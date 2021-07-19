Акции "Мечела" на Мосбирже падают на 5% на новостях о возможном закрытии завода "Москокс"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Мечела" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,26% и в моменте стоила 75,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:21 мск. В то же время "префы" "Мечела" дешевеют на 5,64% - до 119,7 рубля за акцию.

Нижнее значение котировки демонстрировали в 16:41 мск, когда обыкновенные акции "Мечела" торговались на уровне 74,59 рубля за бумагу (-6,53%). Стоимость привилегированных акций компании в это время падала до 118,05 рубля за акцию (-6,94%).

Котировки падают на фоне заявления губернатора и правительства Подмосковья о том, что завод "Москокс" (входит в "Мечел"), расположенный в подмосковном Видном, могут закрыть за ряд нарушений в работе. С начала года от жителей поступило около 800 жалоб на работу предприятия. По итогам проверки Росприроднадзора был составлен административный материал и направлен в суд для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия.

При этом представитель "Мечела" сообщил ТАСС, что завод работает с соблюдением экологических и санитарных норм и считает необоснованными претензии в свой адрес. Представитель компании добавил, что "Москокс" готовит встречный иск о признании незаконными действий управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям.