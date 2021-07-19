Мишустин: проекты чистой энергетики сократят выбросы СО2 на несколько млн тонн в год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Проекты в области чистой энергетики будут способствовать сокращению выбросов СО2 на несколько миллионов тонн ежегодно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Особое внимание будет уделено проектам в сфере чистой энергетики. Один из них предполагает создание линейки промышленной продукции для производства и применения водорода, а также строительство полигонов для однородной энергетики, в том числе в Арктической зоне. Наши усилия в этом направлении, по расчетам специалистов, могут привести к сокращениям выбросов СО2 на несколько млн тонн в год", - сказал он.

По его словам, запланированные мероприятия в сфере новой атомной энергетики позволят обеспечить гарантированное снабжение изолированных регионов низкоуглеродной энергией. Результатом работы станет ввод четырех малых плавучих атомных энергоблоков и пилотных малых наземных АЭС.