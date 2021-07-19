Сельхозпроизводители Ставрополя собрали более 4 тыс. тонн овечьей шерсти

СТАВРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Ставропольского края завершили стригальную кампанию овец за 2021 год. Овцеводам удалось собрать 4,3 тыс. тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"На сегодняшний день в крае полностью завершены стригальные мероприятия. За сезон стрижки ставропольские овцеводы получили 4,3 тыс. тонн шерсти, в том числе 3,3 тыс. тонн тонкой и полутонкой шерсти. Средний настриг шерсти в крае составил 3,2 кг на 1 голову", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Ставрополья Алексея Крисана.

По его словам, засуха 2020 года отрицательно сказалась как на отрасли в целом, так и на заготовке кормов, а, следовательно, и на настриге шерсти. В текущем году этот показатель уменьшился на 1 кг шерсти с одной овцы, однако, это не повлияло на лидирующие позиции региона в стране в производстве тонкой и полутонкой шерсти.

В 2021 году на поддержку производства овечьей шерсти сельхозпроизводители получат около 100 млн рублей, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Ставропольская овечья шерсть экспортируется в Индию, Белоруссию, Уругвай, Болгарию, Китай, Германию и Вьетнам.

"Перед краем стоит задача к 2025 году увеличить поголовье овец в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах до 1,2 млн голов, нарастить производство шерсти до 7 тыс. тонн, а мяса - до 31 тыс. тонн в год. В этих вопросах мы особенно рассчитываем на наши племенные предприятия", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.