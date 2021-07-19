ФАС не увидела оснований для роста цен на хлеб

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не усматривает оснований для роста цен на хлеб, при признаках нарушений будут приняты меры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С учетом мер поддержки, оказываемых правительством РФ производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен. В случае выявления необоснованного роста цен, признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - сообщили в ФАС.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на торговую сеть "Верный" сообщила, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12%. Рост объясняется подорожанием сырья, упаковки и транспортировки. Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб - на один рубль год к году, рассказал газете президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Он отметил, что цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочного материала - на 26%, сахара - на 9%.

При этом, по данным Минсельхоза, цены на хлебобулочные изделия у российских производителей стабильны, дальнейшего их роста не ожидается.