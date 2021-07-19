Правительство ужесточило требования к хранителям запасов интервенционного фонда

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство ужесточило требования к хранителям сельхозяйственной продукции запасов государственного интервенционного фонда. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"Правительство ужесточило требования к хранителям сельхозпродукции запасов интервенционного фонда", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ФАС, изменения, разработанные ФАС и Минсельхозом, направлены на повышение эффективности проводимых товарных интервенций. В антимонопольном ведомстве отметили, что практика проведения товарных интервенций на рынке зерна показала, что элеваторы, являющиеся хранителями зерна интервенционного фонда, устанавливают в заключаемых с покупателями договорах цены на свои услуги, превышающие цены на коммерческом рынке. Также элеваторы включают в условия договоров положения, не относящиеся к предмету договора, уклоняются от заключения договоров и совершают иные действия, препятствующие проведению товарных интервенций или снижающие их эффективность.

В ходе проведения в 2020 году товарных интервенций ФАС выявила массовые нарушения антимонопольного законодательства со стороны хранителей зерна интервенционного фонда. В связи с этим антимонопольный орган обратился в Минсельхоз с предложением о внесении изменений в нормативную правовую базу, которые бы снизили риски нарушений со стороны хранителей. "Предложение было поддержано правительством Российской Федерации, и соответствующим постановлением в правила хранения сельхозпродукции интервенционного фонда были внесены изменения. Согласно им, в случае реализации сельхозпродукции из интервенционного фонда путем проведения биржевых торгов, хранитель в течение 5 рабочих дней с даты обращения покупателя обязан заключить с ним договор хранения на условиях, определенных в договоре хранения", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили о том, что сейчас Минсельхозом России по предложению ФАС России подготовлены изменения в федеральный закон о развитии сельского хозяйства. В соответствии с ними профильное министерство наделяется полномочиями по лишению хранителей права на участие в конкурсном отборе хранителей зерна интервенционного фонда в случае, если ими ранее были допущены нарушения условий договора хранения сельхозпродукции интервенционного фонда. Принятые и планируемые изменения направлены на повышение эффективности проводимых товарных интервенций. Принятие изменений поспособствует стабилизации цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции, считают в ФАС.