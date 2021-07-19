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"Норникель" произвел углеродно-нейтральный никель

Компания до конца года выпустит до 10 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Норникель" выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля, а до конца года планирует произвести до 10 тыс. тонн продукции, говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" выпустил первую в истории компании сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля и приступит к её отгрузке потребителям", - отмечается в сообщении.

Объем первой партии углеродно-нейтральной продукции составил 5 тыс. тонн никелевых катодов. До конца года компания планирует выпустить до 10 тыс. тонн продукции, отмечает компания.

Углеродно-нейтральный никель будет токенизирован на блокчейн-платформе Atomyze, а токены будут выведены зарегистрированным в Европе Глобальным палладиевым фондом "Норникеля" на Венскую фондовую биржу.

"Компания продолжит сокращать интенсивность выбросов, а значит, наращивать поставки углеродно-нейтрального металла заинтересованным потребителям", - сообщил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин, слова которого приводятся в сообщении.

В конце 2020 года палладиевый фонд "Норникеля" выпустил первые промышленные токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными партнерами. В "Норникеле" надеются, что токенизация сможет монетизировать будущее производство металлов и станет альтернативным источником финансирования компании.

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