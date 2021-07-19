Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру - около 3%, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил сбить эту инфляционную волну. Тем не менее годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении. И по итогам года мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.

По его словам, чтобы сохранить динамику роста, нужно задействовать ключевой драйвер - ускоренный рост инвестиций. "Мы в этом году также планировали рост инвестиций в рамках единого плана [достижения национальных целей] - 3,9%, сейчас выходим на 4,5%. Вроде бы это хороший результат, но нужно иметь в виду, что мы в прошлом году сократили инвестиции почти на 1,5%, и что в 2022, 2023 и 2024 годах нам нужно не 4,5%, как в этом, а нам нужно будет выходить на 5% и выше - 5,1-5,3%", - добавил Белоусов.