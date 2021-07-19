Крупное химическое предприятие на Ставрополье будет выпускать жидкий медицинский кислород

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности - "Невинномысский Азот" (Ставропольский край) - будет производить до четырех тонн жидкого кислорода в сутки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"АО "Невинномысский Азот", расположенное в городе Невинномысске, получило лицензию и регистрационное удостоверение на право производства и реализации продукции [жидкого медицинского кислорода]. На первом этапе производственная мощность завода составит 2,5 тонны жидкого кислорода в сутки. Это позволит закрыть порядка 15% от суточной потребности, наблюдаемой в Ставропольском крае в данный момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пиковая производительность завода должна составить до четырех тонн в сутки.

"В настоящее время получением регистрационного удостоверения на выпуск жидкого кислорода для медицинского применения также занимается "Ставролен" в Буденновске. Рассчитываем, что завод сможет производить и поставлять субстанцию до конца 2021 года", - сказал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, производственных мощностей заводов будет достаточно, чтобы закрывать до 30% от потребности региона. Наличие собственных производственных цехов на Ставрополье позволит обеспечить наиболее быструю доставку жидкого медицинского кислорода в медицинские учреждения региона.