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ЕС инициировал спор в ВТО из-за "дискриминации госкомпаниями РФ иностранных поставщиков"

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС запрашивает консультации с Россией во Всемирной торговой организации относительно некоторых российских мер, которые ограничивают или препятствуют продаже компаниями ЕС товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях. Эта практика, по-видимому, противоречит правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не допускала дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области", - говорится в заявлении ЕК.

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