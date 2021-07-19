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Белоусов заявил, что около 22,95 млн человек на конец 2020 года относились к субъектам МСП

Около 22,95 млн человек на конец 2020 г. относились к субъектам МСП - Белоусов.

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Россия
Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%
Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%
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