ТПП считает, что доступ Росалкогольрегулирования к системе маркировки сократит контрафакт

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Предоставление Росалкогольрегулированию доступа к данным системы маркировки сократит поток контрафакта и поможет развитию честного предпринимательства. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Как ранее сообщали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), Росалкогольрегулирование получит доступ к данным системы маркировки товаров "Честный знак", разработанной ЦРПТ. В ближайшее время Минпромторг РФ, Росалкогольрегулирование и сам оператор подпишут специальное соглашение.

"Полагаю, что этот шаг будет способствовать не только сокращению потока контрафактной и фальсифицированной продукции, но и развитию честного предпринимательства", - сказал Катырин.

По его словам, ТПП России поддерживает политику государства, направленную на очищение отечественного потребительского рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции.

"Совместно с органами государственной власти мы работали над внедрением систем ЕГАИС, "Меркурий", "Честный знак", Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). При этом мы всегда выступали за интеграцию всех существующих систем прослеживаемости товаров по принципу "одного окна" для всех участников рынка, и, безусловно, поддерживаем сотрудничество в этом направлении Минпромторга России, Росалкогольрегулирования и ЦРПТ", - отметил глава палаты.