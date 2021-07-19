Минфин выделит 92 млн рублей на очистные сооружения на Байкале в ближайшие недели

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минфин примет решение о дополнительном выделении 92 млн рублей на строительство очистных сооружений на Байкале в Улан-Удэ в ближайшие две недели. Об этом министр финансов Антон Силуанов доложил президенту Владимиру Путину на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

"Мы с Минстроем сейчас на связи по этому вопросу. Минстрой подготовил предложения о выделении 92 млн рублей на решение этой задачи. Мы в ближайшее время внесем в правительство и примем решение", - заверил Силуанов Путина, который поинтересовался, почему деньги не выделены, учитывая, что принято решение о выделении этих средств из резервного фонда правительства.

Президент спросил у вице-премьера Виктории Абрамченко, как идет работа по строительству очистных сооружений на Байкале. По словам зампреда правительства, работа началась и в основном идет в графике. Однако на соответствующих объектах в Улан-Удэ произошло удорожание строительства. "Что касается очистных сооружений в Улан-Удэ, там произошло удорожание, и мы сейчас с Минстроем вместе ищем дополнительные средства. Мы вышли из проектирования. вышли из экспертизы, сейчас коллеги из Минстроя завершают поиск дополнительного финансирования в связи с удорожанием", - сообщила Абрамченко. "Там должно было состояться выделение средств напрямую из резервного фонда правительства. Разве это сделано?" - заметил Путин. Вице-премьер доложила, что по Улан-Удэ работа не завершена. "Мы завершим сейчас поиск этих денег и завершим строительство очистных сооружений", - сказала она.

"Что там искать деньги? Там принято решение из правительства отфинансировать", - отреагировал Путин. Силуанов заверил главу государства, что решение будет принято раньше, чем истекут две недели.