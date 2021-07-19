Первые проекты инфраструктурных облигаций привлекут 186 млрд руб. внебюджетных источников

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство рассматривает реализацию первых шести проектов по строительству инфраструктуры благодаря инфраструктурным облигациям на 20 млрд рублей с привлечением 186 млрд рублей из внебюджетных источников. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"150 млрд рублей на инфраструктурные облигации запустили. Причем у нас уже шесть проектов на 20 млрд рублей с привлечением 186 млрд рублей внебюджетных источников находятся в работе", - сказал Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что начать строительство за счет инфраструктурных облигаций планируется в шести регионах: Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области.

Программа инфраструктурных облигаций должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.