Правительство разработало и утвердило 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разработало и утвердило 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы разработали и утвердили 11 отраслевых стратегий цифровой трансформации, определили 97 показателей оценки уровня использования цифровых технологий и сервисов", - сказал Чернышенко.