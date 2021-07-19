Меры поддержки строительных компаний из-за цен на материалы заработают в июле

"У нас механизм готов, мы уже ряд ведомственных приказов Минстроя издали, с Минфином сейчас выверяем сумму и механизм. Прямо до конца июля уже этот механизм запустим в работу, иначе мы действительно можем потерять ряд компаний и темпы развития страны в части строительства и, соответственно, все остальное из этого вытекающее", - сказал Хуснуллин.

Минстрой, Минфин и ФАС в июне направили в регионы совместное письмо с разъяснениями о том, что цены госконтрактов могут быть изменены, если возникли независящие от сторон обстоятельства, в том числе произошел рост цен на строительные материалы. Речь идет о госконтрактах на выполнение работ по строительству, заключенных на срок не менее одного года и цена которых составляет не менее 100 млн рублей. Однако президент Национального объединения строителей Антон Глушков сообщил ТАСС, что более 90% госконтрактов в России не подходят под эти условия.

Позже Минстрой России подготовил проект постановления правительства, согласно которому предлагается расширить возможность пересмотра цены на государственные контракты по строительству из-за удорожания стройматериалов, снизив планку цены таких контрактов с 100 млн рублей до 15 млн рублей.

Кроме того, Минстрой России в связи с ростом цен на стройматериалы предложил дать региональным операторам капремонта многоквартирных домов право увеличивать цену контрактов в ходе их исполнения до 25%. Для этого также разработаны изменения в постановление правительства.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей. В результате правительство России приняло решение с августа до конца 2021 года ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.