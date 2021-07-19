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Чернышенко: через три года в российских городах-миллионниках планируется запустить сети 5G

Вице-премьер добавил, что госкорпорация "Ростех" активно работает над этой задачей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сети 5G на российском оборудовании планируется запустить в городах-миллионниках через три года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"В городах-миллионниках через три года в планах - запустить сети 5G на отечественном оборудовании", - сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что госкорпорация "Ростех" активно работает над этой задачей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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