Путин поддержал изменение нормативной базы по Севморпути для ее соответствия мировым актам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу министра транспорта Виталия Савельева по внесению изменений в нормативную базу по Северному морскому пути, чтобы она соответствовала обязательствам РФ в рамках международных правовых актов.

"Министр транспорта выступил с инициативой, направил бумагу соответствующую, внести изменения, поправки в нашу национальную нормативную базу по регулированию движения по Северному морскому пути с тем, чтобы она полностью соответствовала нашим обязательствам в рамках международных правовых актов. Я думаю, что это нужно сделать, я считаю, что нужно поддержать, и прошу правительство подключиться, подготовить эти предложения и внести как можно быстрее в парламент после того, как он будет сформирован", - сказал Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.