Путин напомнил о поручении кабмину уделить внимание проблеме занятости среди молодежи

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин напомнил о поручении правительству обратить внимание на вопрос молодежной занятости в регионах.

"Есть еще один вопрос, на который мы должны обратить внимание. Это молодежная занятость. Я уже сказал, действительно, у нас хорошие показатели в целом по стране по занятости, мы практически вернулись к докризисному уровню. Но, что касается занятости молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, там показатель совсем другой, он в разы выше", - сказал президент в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что в некоторых регионах вопрос молодежной занятости стоит достаточно серьезно.

"Поэтому, что касается молодежной занятости, мы тоже обсуждали это в различных форматах, попросил бы правительство обратить на это внимание отдельно", - резюмировал глава государства.

В конце июня Путин поручил к октябрю принять долгосрочную программу содействия занятости молодежи, обратив особое внимание на молодых людей в возрасте до 24 лет. Соответствующее поручение было дано по итогам Петербургского международного экономического форума.