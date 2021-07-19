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Путин поручил проработать с мобильными операторами вопрос обеспечения связи вдоль дорог

Президент отметил, что у операторов заканчиваются лицензии и правительство должно обсудить, какие обязательства могли бы взять на себя операторы связи

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с мобильными операторами решить вопрос обеспечения связи вдоль российских дорог, где пока что сохраняются проблемы с качеством сигнала.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник президент отметил, что у операторов заканчиваются лицензии и правительство должно обсудить, какие обязательства могли бы взять на себя операторы связи.

"Вы упомянули о доступе к интернету в небольших населенных пунктах. Я бы добавил еще одну проблему - это вдоль автомобильных дорог. Мы понимаем здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней", - сказал путин. Он добавил, что "это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства для решения таких общенациональных задач".

"В нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам вместе с ними", - поручил он Чернышенко.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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