Путин поручил проработать с мобильными операторами вопрос обеспечения связи вдоль дорог

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с мобильными операторами решить вопрос обеспечения связи вдоль российских дорог, где пока что сохраняются проблемы с качеством сигнала.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник президент отметил, что у операторов заканчиваются лицензии и правительство должно обсудить, какие обязательства могли бы взять на себя операторы связи.

"Вы упомянули о доступе к интернету в небольших населенных пунктах. Я бы добавил еще одну проблему - это вдоль автомобильных дорог. Мы понимаем здесь, какие возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензии десятилетней", - сказал путин. Он добавил, что "это хороший повод для того, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства для решения таких общенациональных задач".

"В нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам вместе с ними", - поручил он Чернышенко.