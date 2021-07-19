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В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала

В корпорации Facebook предполагают, что также будет обновлен интерфейс, чтобы пользователь "видел, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился"
© Kritsada Saketklaw/Shutterstock/FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Новая функция, позволяющая присоединиться к групповому звонку после его начала, появилась в приложении WhatsApp. Об этом сообщила в понедельник его владелец - американская корпорация Facebook.

"Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Участники группы смогут "отключаться и снова присоединяться в течение разговора". В компании полагают, что данная функция должна "привнести спонтанность и легкость" в групповые звонки в WhatsApp.

В заявлении отметили, что новая возможность станет доступна уже с понедельника. Кроме того, предполагается, что будет обновлен интерфейс, чтобы пользователь "видел, кто участвует в разговоре и кто был приглашен, но еще не присоединился".

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