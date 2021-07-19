Белоусов: инвестиции в технологические проекты в РФ в 2022-2024 годах 652 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Инвестиции в перспективные проекты, которые выведут Россию на передовые технологические позиции, составят в 2022-2024 годах 652 млрд руб. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел президент РФ Владимир Путин.

"Всего в эти проекты [передовые технологические проекты] в 2022-2024 годах планируется инвестировать 652 млрд рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств 556 млрд рублей, то есть 85%", - сказал Белоусов, отметив, что эти проекты будут выводить РФ на передовые технологические позиции.

Как отметил первый вице-премьер, необходимо создать условия, чтобы частные компании и частные инвесторы проявляли интерес и научились зарабатывать на внедрении новых технологий. "Другими словами, в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи как раз и предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием "Технологические проекты - маяки", - сказал он.

Белоусов добавил, что каждый такой проект - достаточно емкий рынок, в который будет подтягиваться и частный бизнес, и наука, и стартапы, и госкорпорации.

По его словам, сейчас готовится к публикации "белая книга" национальной технологической инициативы, в которой как раз перечислены прорывные технологии.

"Национально-технологические инициативы охватывают более 2 млн человек, почти 3 000 технологических компаний с выручкой 640 млрд руб. Это данные за 2020 год", - добавил Белоусов.